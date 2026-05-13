DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide gewesen und das Vertrauen in die Gewinnentwicklung nehme zu, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 10,16EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
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