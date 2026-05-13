DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal aufgrund einiger Investitionen verfehlt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Die Jahresziele seien aber auf dem Niveau bestätigt worden, auf dem der Konsens bereits liege./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

