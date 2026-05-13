Schwesig begrüßt endgültiges Aus für Entlastungsprämie

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das endgültige Aus für die Entlastungsprämie begrüßt. "Es ist gut, dass die Entlastungsprämie vom Tisch ist. Sie war kein taugliches Instrument für Mecklenburg-Vorpommern", sagte Schwesig der "Rheinischen Post". Viele Arbeitgeber hätten sie gar nicht zahlen können, "nicht der Mittelstand, nicht die sozialen Träger, nicht der öffentliche Dienst".

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD im Bund hatte entschieden, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, wie Fraktionschef Jens Spahn (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann an die Abgeordneten der Union im Bundestag schrieben. Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die "Rheinische Post" über das Ende der Entlastungsprämie berichtet.