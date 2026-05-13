GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,30 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Mittwoch die klare Strategie zum Schuldenabbau positiv hervor. Das operative Geschäft des Immobilienkonzerns untermauere die Ziele für 2028, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 22,07EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,80
Kursziel alt: 31,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,80
Kursziel alt: 31,30
Währung: EUR
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