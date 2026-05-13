DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Das Luftfrachtgeschäft könnte die höhere Treibstoffrechnung der Airline möglicherweise tragen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 8,162EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

