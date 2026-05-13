Rheinmetall Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,50 % - 13.05.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -4,50 % auf 1.109,50€ gefallen. Das sind -52,30 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.109,50€, mit einem Minus von -4,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Rheinmetall Verluste von -30,22 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -22,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -29,31 % verloren.

Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,75 % 1 Monat -25,21 % 3 Monate -30,22 % 1 Jahr -31,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 13.05.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie, vorrangig um Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte dreht sich, ob der Kurs über 1000 EUR nachhaltig bleibt, vor dem Hintergrund historischer Tiefststände (ca. 90 EUR 2022) und veränderter Rüstungsstrategie (Drohnenabwehr, Hensoldt-Partnerschaft). Befürworter sehen Wachstums- und Margenpotenziale, Kritiker warnen vor Übereilung. Ex-Dividende (11,50 EUR, Zahltag 17.05.2026) wird ebenfalls diskutiert.