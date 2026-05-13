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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,50 % - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -4,50 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,50 % - 13.05.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.05.2026

    Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -4,50 % auf 1.109,50 gefallen. Das sind -52,30  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.109,50, mit einem Minus von -4,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Rheinmetall Verluste von -30,22 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -22,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -29,31 % verloren.

    Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,75 %
    1 Monat -25,21 %
    3 Monate -30,22 %
    1 Jahr -31,29 %
    Stand: 13.05.2026, 13:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie, vorrangig um Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte dreht sich, ob der Kurs über 1000 EUR nachhaltig bleibt, vor dem Hintergrund historischer Tiefststände (ca. 90 EUR 2022) und veränderter Rüstungsstrategie (Drohnenabwehr, Hensoldt-Partnerschaft). Befürworter sehen Wachstums- und Margenpotenziale, Kritiker warnen vor Übereilung. Ex-Dividende (11,50 EUR, Zahltag 17.05.2026) wird ebenfalls diskutiert.

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