FINEXITY AG: Roundtable für Investoren am 18.05.2026

Die NuWays AG veranstaltet einenmitFINEXITY AG18.05.2026 13:00 UhrPaul Huelsmann,Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-05-18-finexity-ag-2rdin+++Über FINEXITY AG:

Die Finexity AG ist ein in Hamburg ansässiges Fintech-Unternehmen, das eine OTC-Plattform für tokenisierte Investitionen im Privatmarkt betreibt. Es bringt Emittenten digitaler Wertpapiere mit Handelspartnern wie Banken, Vermögensverwaltern und Finanzintermediären zusammen. Über die Plattform erhalten Anleger Zugang zu Anlageklassen wie Private Equity, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Sammlerstücke.