FINEXITY AG: Roundtable für Investoren am 18.05.2026
NuWays veranstaltet am 18.05.2026 um 13:00 Uhr einen Roundtable mit Paul Huelsmann, von FINEXITY AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit FINEXITY AG.
Unternehmen: FINEXITY AG
Datum: 18.05.2026 13:00 Uhr
Speaker: Paul Huelsmann,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-05-18-finexity-ag-2rdin
+++
Über FINEXITY AG:
Unternehmen: FINEXITY AG
Datum: 18.05.2026 13:00 Uhr
Speaker: Paul Huelsmann,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-05-18-finexity-ag-2rdin
+++
Über FINEXITY AG:
Die Finexity AG ist ein in Hamburg ansässiges Fintech-Unternehmen, das eine OTC-Plattform für tokenisierte Investitionen im Privatmarkt betreibt. Es bringt Emittenten digitaler Wertpapiere mit Handelspartnern wie Banken, Vermögensverwaltern und Finanzintermediären zusammen. Über die Plattform erhalten Anleger Zugang zu Anlageklassen wie Private Equity, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Sammlerstücke.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte