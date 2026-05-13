GOLDMAN SACHS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 119 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa hob am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht des Bremsenherstellers ihre Prognosen und verlagerte die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 102,1EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.