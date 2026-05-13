GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das solide Geschäft mit Außenwerbung sei durch Belastungen außerhalb des Kernbereichs aufgezehrt worden, schrieb James Tate am Dienstagabend im Resümee zum ersten Quartal./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

