RBC stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen des Energieversorgers hätten die Markterwartungen leicht getoppt, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 18,78EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



