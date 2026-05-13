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    Überraschung an der Börse

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    Aktie springt über 10 Prozent: Nebius entfacht KI-Rallye

    Nebius steigert Umsatz und Investitionen massiv. Gleichzeitig plant der Konzern eine neue KI-Fabrik in Pennsylvania.

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    Überraschung an der Börse - Aktie springt über 10 Prozent: Nebius entfacht KI-Rallye
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Der KI-Cloudanbieter Nebius beschleunigt seinen Expansionskurs deutlich. Im ersten Quartal 2026 legte das Unternehmen nicht nur bei Umsatz und Investitionen kräftig zu. Parallel kündigte der Konzern auch den Aufbau einer neuen eigenen KI-Fabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania an.

    Wie aus der aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, sicherte sich Nebius dafür Energie- und Flächenkapazitäten von bis zu 1,2 Gigawatt. Das Projekt soll die Infrastruktur für den wachsenden Bedarf an Rechenleistung im KI-Markt schaffen.

    Auf Tradegate legte die Aktie nach den Zahlen um 13,3 Prozent zu und notierte bei 173 Euro. (Stand 13:28 Uhr MESZ).

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    Kosten steigen rasant

    Die Ausgaben des Unternehmens stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal massiv. Die Umsatzkosten kletterten von 24,7 Millionen im Vorjahr auf 103,8 Millionen US-Dollar. Die Ausgaben für Produktentwicklung erhöhten sich auf 67,4 Millionen US-Dollar. Auch Verwaltungs- und Vertriebskosten legten deutlich zu und erreichten 143,8 Millionen US-Dollar.

    Die Abschreibungen legten besonders deutlich zu und erreichten 212 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 332 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Insgesamt beliefen sich die operativen Kosten und Aufwendungen im Quartal auf 527 Millionen US-Dollar, nach 171,2 US-Dollar im Vorjahr.

    Gleichzeitig investierte Nebius massiv in Infrastruktur. Die Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte lagen bei rund 2,47 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 543,9 Millionen US-Dollar gewesen.

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    Fokus auf KI-Infrastruktur

    Nebius setzt damit klar auf den Ausbau eigener Rechenzentren und KI-Kapazitäten. Konzernchef Arkady Volozh betonte die langfristige Strategie des Unternehmens. "Wir reagieren nicht nur auf die aktuelle Lage der Branche", erklärte Volozh in einem Brief an die Aktionäre. Man verfüge über das Wissen und die Erfahrung, "um die Infrastruktur, die Werkzeuge und die Fähigkeiten für die Zukunft der Branche aufzubauen".

    Zum Konzern gehören neben dem KI-Cloudgeschäft auch die autonome Fahrzeugplattform Avride sowie der Edtech-Dienst TripleTen. Die frühere Tochter Toloka wird seit dem zweiten Quartal 2025 nicht mehr konsolidiert.

    Milliardenmarkt lockt Investoren

    Die Zahlen zeigen, wie aggressiv KI-Unternehmen derzeit in neue Infrastruktur investieren. Vor allem leistungsstarke Rechenzentren gelten als entscheidender Engpass im globalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,67 % und einem Kurs von 172EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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