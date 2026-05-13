Es tut sich nichts

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat mangelnde Fortschritte der Beziehungen zwischen den USA und Russland beklagt. Viel Gutes werde gesagt über das Potenzial von Projekten zwischen beiden Ländern, aber in der Realität tue sich nichts, sagte er in einem Interview mit dem indischen Ableger des staatlichen Fernsehkanals RT.

Russland schätze, dass US-Präsident Donald Trump den Dialog mit Moskau eingeleitet habe. Abgesehen davon folge alles dem Muster von Trumps Vorgänger Joe Biden. Die Sanktionen seien weiterhin in Kraft; und die Trump-Administration habe eigene Initiativen ergriffen, um Russlands Wirtschaft zu strafen, sagte der Chefdiplomat.