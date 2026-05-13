JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Transaktionen würden das Thema der kommenden Monate, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch anlässlich koreanischer Medienberichte über dortige Verkaufspläne. Erwartet werde offensichtlich ein Verkaufserlös von etwa 4,6 Milliarden Euro - deutlich über den von ihm im Bewertungsmodell einbezogenen Wert von 3 Milliarden Euro. Die Markterwartungen dürften im Bereich von 4 Milliarden Euro liegen. Ein Verkauf werde freilich auch eine Debatte über die Verwendung der Mittel lostreten./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 25,06EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +12,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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