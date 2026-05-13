JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Transaktionen würden das Thema der kommenden Monate, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch anlässlich koreanischer Medienberichte über dortige Verkaufspläne. Erwartet werde offensichtlich ein Verkaufserlös von etwa 4,6 Milliarden Euro - deutlich über den von ihm im Bewertungsmodell einbezogenen Wert von 3 Milliarden Euro. Die Markterwartungen dürften im Bereich von 4 Milliarden Euro liegen. Ein Verkauf werde freilich auch eine Debatte über die Verwendung der Mittel lostreten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 25,06EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
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