BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz nach dem soliden Quartalsbericht habe die Übernahme von Ovo Energy gestanden, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochvormittag. Sie hält den Deal für attraktiv, aber nicht für bahnbrechend./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 18,83EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



