DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Werner Eisenmann wertet die Übernahme von Ovo Energy leicht positiv. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb er am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 18,83EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

