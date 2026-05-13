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    US-Tech-Riesen zur Kasse bitten? Telekom gibt Forderung auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Telekom sucht Partnerschaften mit US-Konzernen
    • Fair-Share-Forderung der Deutschen Telekom aufgegeben
    • Gerichtlicher Sieg Meta soll rund 30 Millionen zahlen
    US-Tech-Riesen zur Kasse bitten? Telekom gibt Forderung auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN (dpa-AFX) - Im Ringen um eine finanzielle Beteiligung von US-Technologieriesen wie Google und Netflix an Netzkosten vollzieht die Deutsche Telekom einen Kurswechsel. "Ich möchte mit den großen Konzernen natürlich meinen Frieden haben", sagte Telekom-Chef Tim Höttges in Bonn. Die EU erkenne zwar den Handlungsbedarf an, es gebe aber keine konkrete Regulierung und damit auch keine wirkliche Hilfestellung. "Bevor ich mich politisch verkämpfe, werde ich dann Partnerschaften suchen mit den großen Partnern."

    Höttges und andere Chefs großer europäischer Telekommunikationskonzerne hatten in den vergangenen Jahren immer wieder darauf gedrängt, die US-Technologieriesen an Kosten zu beteiligen, schließlich nutzten deren Datendienste die europäischen Netze und zahlten dafür keinen Cent. Sie wollten einen "Fair Share", also eine faire Beteiligung an den Kosten. Die US-Firmen wiederum argumentierten, dass die Nachfrage nach gutem Internet erst wegen ihrer Dienste so hoch sei und davon auch die Netzbetreiber profitierten.

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    In der deutschen und europäischen Politik stießen die Netzbetreiber mit ihrer Haltung zwar auf Verständnis, EU und Bundesregierung wollten deswegen aber keinen Konfrontationskurs mit den USA. Diese Tatsache bringt Telekom-Chef Höttges nun zähneknirschend zu der Erkenntnis, dass seine "Fair Share"-Forderung keinen Erfolg haben wird.

    "Die Deutsche Telekom hat eigentlich diese Fair-Share-Debatte aufgegeben", sagte der Manager. "Wir schaffen hier keinen Fortschritt und wir kriegen auch keine politische Unterstützung für das Thema. Deswegen suche ich momentan die Nähe zu den großen Internetkonzernen in Amerika, dass wir hier zu einem partnerschaftlichen Austausch der Datenverkehre kommen." Man müsse dann sehen, wie man die entstehenden Kosten anderweitig kompensieren könne.

    In einem langwierigen Rechtsstreit hatte die Deutsche Telekom im Februar vor Gericht durchgesetzt, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta ihr rund 30 Millionen Euro für den Datentransport in einem bestimmten Zeitraum zahlen muss. Man habe den Prozess zwar gewonnen und erwarte jetzt die Zahlung, sagte Höttges. Er fügte hinzu, dass er nun aber seinen Frieden haben möchte./wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 28,38 auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,84 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,60 %/+49,52 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Klage des texanischen Generalstaatsanwalts auf Kurs und Risiko, Sorgen über hohe Content-Kosten wegen fehlendem eigenen Studio und gescheiterte Akquisitionsversuche, Kritik an fehlenden Nutzerzahlen sowie Gegenargumente zu Profitabilität, wiederaufgenommenen Aktienrückkäufen und 2,8 Mrd. $ aus dem Paramount-Deal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

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