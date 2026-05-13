Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist eine bekannte Menschenrechtsanwältin nach mehr als einem Monat Haft wieder freigekommen. Nasrin Sotudeh sei am Mittwoch auf Kaution freigelassen worden, berichtete ihre Tochter Mehraveh Khandan auf Instagram. "Mama wurde vor einigen Stunden gegen Kaution vorläufig freigelassen", schrieb sie. Die 62 Jahre alte Sotudeh gilt als eine der einflussreichsten Anwältinnen im Iran. Im Jahr 2020 erhielt sie den Alternativen Nobelpreis. Sotudeh wurde in den vergangenen Jahren mehrfach inhaftiert und verbrachte lange Jahre hinter Gittern. Anfang April wurde sie mitten im Iran-Krieg festgenommen./arb/DP/zb



