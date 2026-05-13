Cancom-Sparkurs trägt Früchte beim Ergebnis - Aktie verliert

Das Papier verlor nach dem Mittag 3,9 Prozent auf 24,60 Euro. Kurz nach Handelsbeginn war sie noch spürbar stärker unter Druck geraten, reduzierte die Verluste aber zügig. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs knapp 8 Prozent an Wert eingebüßt.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Erlöse operativ deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Grund dafür seien unter anderem steigende Margen und Einsparungen gewesen. Experten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging dagegen überraschend leicht auf 407 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Profitabilität steche heraus, während der Umsatz moderat unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Angesichts des saisonal üblicherweise schwachen ersten Quartals sieht er das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen - auch ohne eine weitere Markterholung.

"Im ersten Quartal 2026 haben wir unsere Profitabilität spürbar gesteigert und die Ergebnisqualität deutlich verbessert", sagte Vorstandschef Rüdiger Rath laut Mitteilung. "Das zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld belastbar ist. Der aktuelle starke Auftragsbestand unterstützt diese Entwicklung."

Trotz steigender Preise insbesondere für Infrastruktur- und Speicherkomponenten habe sich die Nachfrage im ersten Quartal stabil gezeigt, so das Unternehmen. Der gute Auftragsbestand bestätige diese Entwicklung über das Quartal hinaus./men/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -7,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,23 %. Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 704,12 Mio.. CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +6,12 %/+38,78 % bedeutet.



