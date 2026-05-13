Infineon mit deutlichem Abstand bester Dax-Wert 2026

Mehrere Analysten hatten in diesem Monat ihre Kursziele für Infineon bereits angehoben. Alexander Duval von Goldman Sachs etwa sieht mit aktuell 75 Euro immer noch Luft nach oben. In seiner jüngsten Einschätzung zu Infineon hatte er auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung bei KI-Datenzentren verwiesen und zugleich die Erholung im Geschäft mit der Autobranche erwähnt./ajx/gl/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 62,68 auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 139,82 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -37,18 %/+28,50 % bedeutet.