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    AKTIE IM FOKUS

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    Infineon mit deutlichem Abstand bester Dax-Wert 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon im Dax stark durch hohe KI-Nachfrage
    • Aktienkurs seit 2000 auf höchstem Stand deutlich
    • Analysten heben Kursziele Goldman Sachs sieht 75 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Infineon mit deutlichem Abstand bester Dax-Wert 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ungebrochene Boom im Halbleitersektor in erster Linie wegen der hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) treibt im Dax die Papiere des Chipherstellers Infineon weiter an. Auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 verteuerten sich die Papiere am Mittwoch zuletzt um 7,7 Prozent auf 62,63 Euro.

    Ihren Kursgewinn seit Jahresanfang bauten sie so auf zwei Drittel aus - und sind im Dax damit der mit Abstand stärkste Wert 2026 vor Siemens Energy mit einem Plus von rund 47 Prozent. Siemens Energy profitiert über den hohen Bedarf an Rechenzentren ebenfalls vom Thema Künstliche Intelligenz.

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    Mehrere Analysten hatten in diesem Monat ihre Kursziele für Infineon bereits angehoben. Alexander Duval von Goldman Sachs etwa sieht mit aktuell 75 Euro immer noch Luft nach oben. In seiner jüngsten Einschätzung zu Infineon hatte er auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung bei KI-Datenzentren verwiesen und zugleich die Erholung im Geschäft mit der Autobranche erwähnt./ajx/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 62,68 auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 139,82 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -37,18 %/+28,50 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons jüngste Q2-Zahlen (Umsatz in Linie, Segmentergebnis unter Prognose) und den angehobenen Ausblick für Q3 sowie die Aufstockung der Jahresprognose. Diskutiert werden Analystenreaktionen (mehrheitlich konstruktiv), der US-Patentsieg gegen Innoscience als fundamentale Stärke, Wachstumstreiber KI/Automotive, mögliche Gewinnmitnahmen und unterschiedliche Kursziele (JPMorgan Overweight 48 €, einige optimistisch für dreistellige Kurse).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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