AKTIE IM FOKUS
Infineon mit deutlichem Abstand bester Dax-Wert 2026
- Infineon im Dax stark durch hohe KI-Nachfrage
- Aktienkurs seit 2000 auf höchstem Stand deutlich
- Analysten heben Kursziele Goldman Sachs sieht 75 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ungebrochene Boom im Halbleitersektor in erster Linie wegen der hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) treibt im Dax die Papiere des Chipherstellers Infineon weiter an. Auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 verteuerten sich die Papiere am Mittwoch zuletzt um 7,7 Prozent auf 62,63 Euro.
Ihren Kursgewinn seit Jahresanfang bauten sie so auf zwei Drittel aus - und sind im Dax damit der mit Abstand stärkste Wert 2026 vor Siemens Energy mit einem Plus von rund 47 Prozent. Siemens Energy profitiert über den hohen Bedarf an Rechenzentren ebenfalls vom Thema Künstliche Intelligenz.
Mehrere Analysten hatten in diesem Monat ihre Kursziele für Infineon bereits angehoben. Alexander Duval von Goldman Sachs etwa sieht mit aktuell 75 Euro immer noch Luft nach oben. In seiner jüngsten Einschätzung zu Infineon hatte er auf den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung bei KI-Datenzentren verwiesen und zugleich die Erholung im Geschäft mit der Autobranche erwähnt./ajx/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 62,68 auf Tradegate (13. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 139,82 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -37,18 %/+28,50 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
https://webcast2.promeas.com/260506ifx-ir/player/index.en.php
... überall so Chip draufsteht wird einfach dazu gekauft auf Teufel komm raus ... ich kann mich noch an die armen Leute in Erlangen erinnern , wo die Chipproduktion bei Infineon eingedampft wurde! was war noch mal mit Intel dicke dicke rote rote Zahlen ... und daher auch die Absage an den Standort Deutschland (Kulturbördebboden bei Magdeburg) ... tja der Boden bleibt versiegelt und Infineon bleibt fern!! Super gemacht Deutschland! Ob sich Infineon der Fläche annimmt darf doch sehr stark bezweifelt werden 🙈. scheinbar gilt bei allen vergessenen Werten "whatever it takes" ... das kann ja nicht gut sein weil es auf Fahnenstangen hinausläuft! Man sieht und staunt nur, wie schnell eine "Neubewertung" da ist. Schon klar, wenn man wieder alles selbst herstellen will, dann steigen die Preise und die Abhängigkeiten von den entsprechenden Rohstoffen bleiben dennoch ... der Experte wundert sich und der Laie staunt oder auch umgekehrt 😂. naja, so langsam kommt der Zeitpunkt da werden einige Mitarbeiter schwach die schon in Rente sind und endlich mal ihre Aktien loswerden können zu einem schon kaum noch erhofften Preis 😉💰 !
Strahlungsgehärtete Halbleiter von Infineon unterstützen über zehn Tage im Weltraum das elektronische Rückgrat der NASA-Artemis-II-Orion-Kapsel.
Seit den 1970er-Jahren hat sich die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon in Hunderten von Weltraummissionen bewährt.
Erster JANS-qualifizierter und intern produzierter GaN-Transistor mit Strahlungshärte von Infineon setzt Maßstab für Weltraum-Halbleiter.
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infxx202604-077