Börsen Update Europa - 13.05. - TecDAX stark +1,28 %

Der MDAX steht bei 31.163,57 PKT und gewinnt bisher +0,23 %. Top-Werte: Jenoptik +10,73 %, AIXTRON +8,28 %, Salzgitter +4,23 % Flop-Werte: Bilfinger -8,57 %, RENK Group -4,41 %, RTL Group -4,13 %

Der DAX bewegt sich bei 24.175,58 PKT und steigt um +0,51 %. Top-Werte: Merck +7,76 %, Scout24 +7,42 %, Infineon Technologies +6,32 % Flop-Werte: Rheinmetall -4,39 %, Fresenius Medical Care -2,80 %, Fresenius -2,72 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 3.774,26 PKT und steigt um +1,28 %.

Top-Werte: Jenoptik +10,73 %, AIXTRON +8,28 %, Infineon Technologies +6,32 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -10,01 %, Evotec -8,62 %, Nemetschek -4,10 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.834,29 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +6,32 %, Deutsche Telekom +2,67 %, Siemens Energy +2,51 %

Flop-Werte: Rheinmetall -4,39 %, Vinci -2,97 %, Hermes International -2,45 %

Der ATX steht bei 5.844,27 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,32 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,81 %, Lenzing +0,53 %

Flop-Werte: Wienerberger -6,73 %, Erste Group Bank -1,77 %, Andritz -1,49 %

Der SMI bewegt sich bei 13.162,45 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +4,04 %, ABB +2,16 %, UBS Group +1,16 %

Flop-Werte: Givaudan -2,80 %, Swiss Life Holding -2,34 %, Nestle -1,21 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.957,36 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,96 %, ArcelorMittal +1,96 %, ORANGE +1,06 %

Flop-Werte: Vinci -2,97 %, Hermes International -2,45 %, DANONE -2,39 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.049,92 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,84 %, ABB +2,16 %, SSAB Registered (A) +2,01 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,23 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,96 %, Nordea Bank Abp -1,83 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.650,00 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Public Power +3,11 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,16 %, Piraeus Port Authority +1,13 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,07 %, Coca-Cola HBC -1,46 %