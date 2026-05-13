Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.05. - TecDAX stark +1,28 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.175,58 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Merck +7,76 %, Scout24 +7,42 %, Infineon Technologies +6,32 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,39 %, Fresenius Medical Care -2,80 %, Fresenius -2,72 %
Der MDAX steht bei 31.163,57 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Jenoptik +10,73 %, AIXTRON +8,28 %, Salzgitter +4,23 %
Flop-Werte: Bilfinger -8,57 %, RENK Group -4,41 %, RTL Group -4,13 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 3.774,26 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: Jenoptik +10,73 %, AIXTRON +8,28 %, Infineon Technologies +6,32 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -10,01 %, Evotec -8,62 %, Nemetschek -4,10 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.834,29 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,32 %, Deutsche Telekom +2,67 %, Siemens Energy +2,51 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,39 %, Vinci -2,97 %, Hermes International -2,45 %
Der ATX steht bei 5.844,27 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,32 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,81 %, Lenzing +0,53 %
Flop-Werte: Wienerberger -6,73 %, Erste Group Bank -1,77 %, Andritz -1,49 %
Der SMI bewegt sich bei 13.162,45 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +4,04 %, ABB +2,16 %, UBS Group +1,16 %
Flop-Werte: Givaudan -2,80 %, Swiss Life Holding -2,34 %, Nestle -1,21 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.957,36 PKT und fällt um -0,58 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,96 %, ArcelorMittal +1,96 %, ORANGE +1,06 %
Flop-Werte: Vinci -2,97 %, Hermes International -2,45 %, DANONE -2,39 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.049,92 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,84 %, ABB +2,16 %, SSAB Registered (A) +2,01 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -2,23 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,96 %, Nordea Bank Abp -1,83 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.650,00 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Public Power +3,11 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,16 %, Piraeus Port Authority +1,13 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,07 %, Coca-Cola HBC -1,46 %
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