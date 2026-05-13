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    Besonders beachtet!

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    Coherent - Aktie zieht deutlich an - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die Coherent Aktie, bisher, um +8,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coherent Aktie.

    Besonders beachtet! - Coherent - Aktie zieht deutlich an - 13.05.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Coherent aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Coherent. Sie steigt um +8,43 % auf 346,15. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coherent Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 346,15, mit einem Plus von +8,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Coherent Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,80 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +118,03 % gewonnen.

    Während Coherent heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,62 %
    1 Monat +33,80 %
    3 Monate +90,03 %
    1 Jahr +399,64 %
    Stand: 13.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Coherent Aktie

    Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,67 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coherent

    +7,94 %
    +23,26 %
    +34,73 %
    +90,99 %
    +389,58 %
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    +599,54 %
    +2.454,20 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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    Markt Bote
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