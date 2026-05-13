Coherent - Aktie zieht deutlich an - 13.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Coherent. Sie steigt um +8,43 % auf 346,15€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coherent Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 346,15€, mit einem Plus von +8,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Coherent Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,80 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +118,03 % gewonnen.

Während Coherent heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,62 % 1 Monat +33,80 % 3 Monate +90,03 % 1 Jahr +399,64 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 13.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,67 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.