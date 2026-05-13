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    Bei Kupfer knallt´s gewaltig

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    Kupferpreis vor epischer Rallye. Anleger beachten jetzt diese Kupfer-Gold-Aktie

    Bei Kupfer wird´s jetzt spektakulär. Der Kupferpreis (COMEX) eskaliert und tritt eine epische Rallye los. Das rückt unweigerlich die Aktien aussichtsreicher Kupferproduzenten in den Fokus. 

    Für Sie zusammengefasst
    Bei Kupfer knallt´s gewaltig - Kupferpreis vor epischer Rallye. Anleger beachten jetzt diese Kupfer-Gold-Aktie
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung – Fulminanter Ausbruch setzt sich fort

    Der Kupferpreis tritt eine gewaltige Rallye los. Nach dem  Ausbruch über die zentrale Widerstandszone 6,0 US-Dollar / 6,2 US-Dollar nimmt die Bewegung Fahrt auf. Die fundamentalen Hintergründe der Rallye wurden im gestrigen Kupfer-Kommentar ausführlich thematisiert. Aus charttechnischer Sicht nimmt der Kupferpreis so langsam aber sicher die 7,0 US-Dollar ins Visier. Dabei muss es angesichts der Wucht und der Vehemenz nicht bleiben. Der rasante Preisanstieg hat die Produzentenaktien zurück ins Rampenlicht gebracht. 

    Dieser Kupferproduzent tritt aus dem Schatten der renommierten Konzerne 

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    Der kanadische Kupferproduzent Hudbay Minerals ist mehr als nur ein reiner Kupferproduzent. Hudbay Minerals betreibt derzeit drei produzierende Minen - die kanadischen Kupferminen Copper Mountain und Snow Lake und die peruanische Mine Constancia. Die Minen weisen zudem ansprechende Gehalte von Gold, Silber, Zink und Molybdän auf. 

    Insofern profitiert Hudbay derzeit nicht nur von der Kupferpreisrallye. Auch der Ausbruch des Silberpreises über die 80 US-Dollar und die Erholung des Goldpreises kommen den Kanadiern zugute. 

    Doch nicht nur die bereits produzierenden Minen beeindrucken. Hudbay Minerals entwickelt mit dem Copper World-Projekt im US-Bundesstaat Arizona eines der spannendsten Kupferprojekte. Mit der anstehenden Übernahme der Arizona Sonoran Copper Company gewinnt das Entwicklungsprojekt noch einmal deutlich an Bedeutung, da Arizona Sonoran das fortgeschrittene Kupferentwicklungsprojekt Cactus betreibt, das sich wiederum in der Nähe zum Copper World-Projekt befindet. Hudbay will in den nächsten Jahren die Kupferproduktion massiv hochfahren. 

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    Q1-Daten im Blick

    Dass sich Hudbay Minerals in puncto fundamentaler Stärke nicht hinter Unternehmen wie Freeport-McMoRan, Southern Copper, BHP oder Rio Tinto oder aber hinter den großen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining und Newmont Corp. verstecken muss, belegen die Q1-Daten.

    Hudbay Minerals gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 757,3 Mio. US-Dollar an, nach 594,9 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA veröffentlichten die Kanadier mit beeindruckenden 421,9 Mio. US-Dollar, nach 287,2 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der free cash flow wurde mit 102,3 Mio. US-Dollar angegeben, nach 84,4 Mio. US-Dollar. 
    Hudbay produzierte 27.929 Tonnen Kupfer, 61.700 Unzen Gold und 787.449 Unzen Silber.

    Aktie bereitet den Mega-Ausbruch vor

    Nach dem Doppeltop, das im Januar und Februar im Bereich von 39 CAD ausgebildet wurde, trat die Aktie in einer Korrektur ein. Es rappelte noch einmal kräftig. Der Aktienkurs des Kupfer-Gold-Produzenten rutschte auf unter 25 CAD ab. Ein erster Erholungsversuch endete im Bereich von 35 CAD. Nach einem erneuten Rücksetzer auf 30 CAD nahm die Aktie abermals Tempo auf. Die 35 CAD wurden pulverisiert. Nun müssen nur noch die 39 CAD überwunden werden. 

    Fazit

    Die Kombination aus fundamentaler Stärke, exzellenten Wachstumsperspektiven und einem aussichtsreichen Chartbild macht Hudbay Minerals zu einer überaus spannenden Produzentenaktie. Sollte sich die Aktie der letzten verbliebenen charttechnischen Fessel entledigen und über die 39 CAD ausbrechen, wäre der Weg auf der Oberseite frei. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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