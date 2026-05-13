Ulf Poschardt gibt Posten als 'Welt'-Herausgeber ab

BERLIN (dpa-AFX) - Ulf Poschardt gibt seinen Posten als Herausgeber von "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" auf eigenen Wunsch nach anderthalb Jahren wieder ab. Der 59-Jährige wird dafür zum 1. Juli "freiester Mitarbeiter" für die Publikationen, die das Medienhaus unter dem Dachbegriff "Premium-Gruppe" zusammenfasst. Er werde für die "Bild"-Zeitung und alle anderen deutschen und internationalen Medienmarken des Hauses arbeiten, teilte Axel Springer mit.

"Es gibt wenige Autoren, deren Beiträge so leidenschaftlich diskutiert werden wie die von Ulf Poschardt", erklärte der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Mathias Döpfner. Über alle Plattformen hinweg erreiche er etwa mit Leitartikeln und Social-Media-Beiträgen ein Millionenpublikum - dafür wolle man ihm nun den benötigten Raum geben, damit er seine Reichweite und Wirkung weiter ausbauen könne. "Kurz: Wir wollen mehr Ulf Poschardt", so Döpfner.