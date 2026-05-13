WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann hob seine Schätzungen für den Brennstoffzellenspezialisten am Mittwochmittag über das Niveau der Jahresziele an, die er für zu zurückhaltend hält./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 20,25EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

