RWE könnten aus jüngstem Aufwärtstrend fallen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 57,22 auf Tradegate (13. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -6,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,40 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der RWE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +0,42 %/+19,80 % bedeutet.