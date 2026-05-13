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    215 Mio. Euro für Gigafactory

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    1.500 neue Jobs: Tesla investiert massiv in Berliner Gigafactory

    Tesla pumpt 215 Millionen Euro nach Grünheide, schafft neue Jobs und treibt den Ausbau voran. Steht die Gigafactory vor dem nächsten großen Sprung?

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    215 Mio. Euro für Gigafactory - 1.500 neue Jobs: Tesla investiert massiv in Berliner Gigafactory
    Foto: Soeren Stache/dpa

    Tesla tätigt eine bedeutende Investition in sein Werk in Berlin-Brandenburg und investiert 250 Millionen US-Dollar (215 Millionen Euro) in die Anlage und schafft mehr als 1.500 neue Arbeitsplätze. Die Investition unterstreicht Teslas Engagement, das Werk in Grünheide zum zentraleuropäischen Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge auszubauen. CEO Elon Musk strebt bis 2027 einen vollständig integrierten Betrieb an, bei dem sowohl die Batterieproduktion als auch die Fahrzeugmontage vor Ort stattfindet. 

    Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, plant Tesla, die Batteriezellenproduktion in den kommenden Jahren auf 18 Gigawattstunden zu steigern. Die Expansion folgt auf Teslas Ankündigung im letzten Monat, in Deutschland 1.000 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Die Neueinstellungen sollen die steigende Nachfrage nach Fachkräften bis Ende Juni decken. 

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    Tesla hat die Gigafactory Berlin-Brandenburg vor rund vier Jahren eröffnet und peilte in einer ersten Phase die Produktion von 500.000 Autos im Jahr an. Die Zielzahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden. Zuletzt waren die Produktions- und Zulassungszahlen jedoch gesunken. Das erste Quartal 2026 lief jedoch besser: Die Nachfrage in Asien und Südamerika lege ungebrochen zu, erklärte das Unternehmen, in Europa und Nordamerika erhole sich die Nachfrage.

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    Die Produktion soll wegen gestiegener Nachfrage auf 6000 Fahrzeuge pro Woche gesteigert werden – das wären rechnerisch 300.000 pro Jahr. Zuletzt waren in der Gigafactory Berlin-Brandenburg nach Unternehmensangaben 10.700 Menschen beschäftigt. Tesla will voraussichtlich auch rund 500 Leiharbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste Arbeitsverhältnisse übernehmen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 370,9EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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