ROUNDUP
Evotec beschafft sich frisches Geld für Umbau - Aktie unter Druck
- Evotec platziert Wandelanleihen im Volumen von 116 Mio
- Aktienkurs sackt um gut 8 Prozent nach Platzierung
- Project Horizon streicht bis zu 800 Stellen weg
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat sich zur Finanzierung seines weiteren Umbaus frisches Geld beschafft. Das Unternehmen platzierte am Dienstagabend Wandelanleihen im Volumen von 116 Millionen Euro. Damit traf das Vorhaben womöglich bei den Investoren auf etwas weniger Interesse als erhofft, denn angepeilt hatten die Hanseaten zuvor ein Volumen von etwa 125 Millionen Euro. Am Mittwoch belastete die Platzierung den Aktienkurs deutlich.
Die Anteilsscheine sackten am Nachmittag zuletzt um gut 8 Prozent auf 4,55 Euro ab, zeitweise war es mit noch größeren Abschlägen auf ein Tief seit Mitte April zurückgegangen. Evotec waren damit einer der größten Verlierer im SDax , dem Index der kleineren Unternehmenswerte. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits fast 17 Prozent nachgegeben, fast 40 Prozent Abschlag sind es gar binnen zwölf Monaten.
Evotec teilte am Dienstagabend mit, dass die neuen Anleihen sieben Jahre laufen und mit jährlich 2,625 Prozent verzinst werden. Der Zinssatz liegt damit in der Mitte der zuvor angepeilten Spanne.
Die Schuldverschreibungen können später in Aktien umgewandelt werden. Der zunächst festgelegte Wandlungspreis liegt den Angaben zufolge bei 6,5313 Euro je Aktie. Weil Anleger am Ende der Laufzeit zusätzlich aufgelaufene Zinsen zurückerhalten, ergebe sich effektiv ein höherer Wandlungspreis von etwa 7,1844 Euro bei Fälligkeit der Anleihe.
Außerdem wurden bestehende Evotec-Aktien platziert. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Papieren für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen.
Finanzieren will der Konzern mit den Einnahmen sein sogenanntes "Project Horizon". Das neue Umbauprogramm hatte Evotec-Chef Christian Wojczewski im März angekündigt. Damit wollen die Hamburger ihr Betriebsmodell grundlegend neu ausrichten. So sollen Kernkompetenzen in sogenannten "Exzellenzzentren" gebündelt werden. Im Gegenzug schrumpft die Zahl der Standorte weiter auf dann zehn.
Hierzu macht Evotec die Tore in München, Abingdon in Großbritannien, Lyon in Frankreich sowie in Framingham in den USA dicht. Dadurch sollen bis zu 800 Stellen wegfallen. Das gesamte Programm soll bis Ende 2027 nachhaltige Einsparungen von rund 75 Millionen Euro bringen.
Evotec war nach einem Boom in der Corona-Pandemie in die roten Zahlen geschlittert. Mit dem Umbau will der seit Juli 2024 amtierende Wojczewski das Unternehmen wieder in die Spur bringen. Den jetzt verkündeten Sparmaßnahmen waren bereits umfassende Umstrukturierungen inklusive Schließungen und Stellenstreichungen vorausgegangen. Auch das Portfolio dünnte Evotec aus./tav/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,61 % und einem Kurs von 4,502 auf Tradegate (13. Mai 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -16,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 806,34 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +120,46 %/+98,41 % bedeutet.
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Ganz ausschließen würde ich auch nicht, dass sich über die Wandelanleihe gezielt Investoren positioniert haben. Das muss kein potenzieller Käufer direkt sein, aber es wäre durchaus denkbar, dass sich Adressen mit strategischem Interesse oder gutem Branchenblick frühzeitig engagieren.
Über die Anleihe bekommt man eine attraktive Verzinsung und gleichzeitig die Option, bei Kursen über 6,53 € in Aktien zu wandeln. Kein schlechter Weg, um sich mit überschaubarem Risiko schon mal zu positionieren. ;)
Zum Q1 lagen rund 445 Mio. € in der Kasse. Dazu kommen im Q2 noch mal etwa 100 Mio. USD aus dem Tubulis-Deal mit "Gilead Sciences". Pro forma dürfte man also weiterhin sehr komfortabel finanziert sein.
Genau deshalb finde ich den Schritt gar nicht so unsmart.
Man holt sich zusätzliches Kapital zu aus meiner Sicht vernünftigen Konditionen:
- Kupon: 2,625 %
- Rückzahlung 2033 zu 110 % des Nennwerts
- Effektivverzinsung damit eher bei rund 3,8 %
- Wandlungspreis: 6,53 €
- also rund 37,5 % über dem Referenzkurs
Heißt: Eine Verwässerung gibt es erst, wenn die Aktie deutlich höher steht als heute.
Warum also gerade jetzt?
Weil es nicht darum geht, ob Evotec das Geld heute unbedingt braucht. Es geht um zusätzliche Flexibilität.
Horizon kostet zunächst Geld. Gleichzeitig läuft die Prüfung strategischer Optionen. Mit über 100 Mio. € extra in der Kasse kann Evotec deutlich entspannter agieren und muss kein Angebot annehmen, nur weil jemand meint, die Gesellschaft stünde unter Zeitdruck.
Und warum macht das ausgerechnet bei einem so niedrigen Aktienkurs Sinn?
Weil bei einer Wandelanleihe nicht der aktuelle Kurs entscheidend ist, sondern der Wandlungspreis. Und der liegt mit 6,53 € klar über dem heutigen Niveau. Evotec nimmt also kein Eigenkapital zu 4,x € auf, sondern verschafft sich Finanzierung, die erst bei deutlich höheren Kursen zu neuen Aktien führt.
Für mich ist das ein klares Signal, dass das Management den aktuellen Kurs selbst als zu niedrig ansieht.
Unterm Strich also: kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein cleverer Move. Mehr Liquidität, bessere Verhandlungsposition und Verwässerung erst bei deutlich höheren Kursen.
Immunitas Therapeutics --> Mal was Positives aus den Beteiligungs-Pipeline von EVOTEC, ist gestern ein wenig untergegangen: https://www.boehringer-ingelheim.com/science-innovation/human-health-innovation/boehringer-licenses-immunitas-novel-antibody-program
Dealroom hat 2021 den Enterprise value auf $232—348m geschätzt: https://app.dealroom.co/companies/immunitas_therapeutics
Bedeutet nun nicht, dass Evotec jetzt unmittelbar nennenswerte Cashzuflüsse erhält. Trotzdem dürfte ein solcher Deal den Wert der Beteiligung tendenziell erhöhen. Wie stark sich das am Ende auswirkt, lässt sich schwer abschätzen. Aber es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass in der Beteiligungspipeline von Evotec durchaus Werte schlummern, die im aktuellen Kurs aus meiner Sicht nur begrenzt berücksichtigt werden.