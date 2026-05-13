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    Forge Resources grenzt Porphyrziele im Projekt Alotta mit neuer geophysikalischer Inversion ein

    Forge Resources grenzt Porphyrziele im Projekt Alotta mit neuer geophysikalischer Inversion ein
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia - (13. Mai 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse und erste Auswertungen von neu überarbeiteten geophysikalischen Daten aus dem Projekt Alotta bekannt zu geben, das sich im Goldgürtel Dawson Range im Yukon befindet (Abbildung 1). Die Auswertung dieses neuen geophysikalischen Datenmaterials hat zur Ermittlung einer Reihe geophysikalischer Anomalien geführt, bei denen es sich nach Meinung des Unternehmens um attraktive Porphyrziele handelt.

     

    Highlights:

     

    -          Es wurde eine Reihe neuer Magnetfeldanomalien ermittelt, die bis dato noch nicht durch Diamantbohrungen erkundet wurden. Diese Anomalien präsentieren sich als kreisförmige Anomalien mit augenscheinlich hohen Magnetfeldwerten, die von geringen Magnetfeldwerten umgeben sind. Dieses charakteristische Strukturmerkmal findet man bei vielen Porphyrsystemen vor.

     

    -          In mehreren Bohrlöchern aus früheren Bohrkampagnen, die in den Randzonen dieser Magnetfeldanomalien durchgeführt wurden, konnten beachtliche Mineralisierungsabschnitte durchörtert werden.

     

    -          Aus geochemischer Sicht weisen der Boden und das Gestein rund um bzw. oberhalb der Magnetfeldanomalien stark anomale Kupfer-, Gold- und Molybdängehalte auf.

     

    -          Die Daten aus der 3D-Magnetinversion zeigen gut abgegrenzte Magnetfeldkörper unter der Oberfläche, die laut Auswertung möglicherweise mehrphasige magmatische Intrusionsstöcke darstellen.

     

    PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erläutert: „Die Ergebnisse der neuen geophysikalischen Auswertung – im Zusammenspiel mit der geochemischen Beschaffenheit der Oberfläche, der sehr günstigen Altersdatierung und den geochemischen Daten – erhärten unsere Annahme, dass es sich beim Projekt Alotta um ein äußerst aussichtsreiches Zielgebiet in einem der mineralreichsten Erzgürtel des Yukon handelt. Unser Expertenteam ist begeistert und arbeitet mit Hochdruck daran, das neue Datenmaterial in hochwertige Zielgebiete umzusetzen, die als Grundlage für die laufende Planung des Bohrprogramms 2026 dienen sollen. Die Planungsarbeiten sind bereits im Gange und wir sind damit dem voraussichtlichen Start der Bohrungen bei Alotta Ende Mai einen weiteren Schritt nähergekommen.

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