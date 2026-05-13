DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Leerstand deutlich gesunken! (74 Zeichen)
DEFAMA treibt die Portfoliooptimierung voran: Neue Miet- und Kaufverträge senken Leerstand deutlich, stärken FFO und schaffen zusätzliche Liquidität für weiteres Wachstum.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- DEFAMA schließt Miet- und Kaufverträge, wodurch der Leerstand im Gesamtportfolio um rund ein Drittel reduziert wird und FFO sowie Liquidität verbessert werden.
- In Osnabrück wurde ein langfristiger Mietvertrag mit REWE für die ehemalige Hammer‑Fläche (ZooRoyal) über >2.100 qm unterschrieben; Umbau nach Baugenehmigung noch 2026, Mietniveau ab 2027 höher als beim Erwerb.
- Notarielle Verkaufsverträge für Sangerhausen, Schwarmstedt und das ehemalige B1‑Gebäude in Dinslaken (rund 6.700 qm größter Leerstand) wurden unterzeichnet; Kaufpreise gesamt 6,1 Mio. €, Abschluss voraussichtlich bis Ende Q2 2026.
- Die abgehenden Nettokaltmieten der verkauften Objekte betragen 225 T€ p.a., die neuen Mietverträge bringen künftige Mieten von rund 400 T€ p.a.
- Nach Tilgung der Bankdarlehen fließen DEFAMA voraussichtlich rund 2 Mio. € an Liquidität, die für Objektkäufe und Investitionen ins Bestandsportfolio genutzt werden sollen; die Vermietungsquote steigt von knapp 93% auf >95%.
- Weitere Neuvermietungen: Fressnapf in Stelle (430 qm), Café Wetzel in Freudenstadt (~400 qm) und ein Fitness‑Studio in Höhn sichern Vollvermietung bzw. verbessern die Objektstruktur.
Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,800EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,900EUR das entspricht einem Plus von +0,42 % seit der Veröffentlichung.
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