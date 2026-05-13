Fast-Food-Coup in den USA: Beyond Oil meldet wichtigen Durchbruch

Beyond Oil hat mit der ersten kommerziellen Einführung in Restaurants von drei Franchisenehmern in drei US-Bundesstaaten begonnen. Nach Abschluss dieser Phase plant das Unternehmen, die kommerzielle Einführung auf alle Restaurants der Kette in den USA auszuweiten. Die Fast-Food-Kette betreibt Hunderte von Standorten in den USA und international, hieß es in einer Mitteilung.

Beyond Oil hat am Mittwoch den kommerziellen Vertrieb mit einer mittelgroßen Fast-Food-Kette in den Vereinigten Staaten aufgenommen. Die Umsetzung folgt auf ein umfangreiches Pilotvalidierungsprogramm, das Ende letzten Jahres begann und im ersten Quartal dieses Jahres auf mehrere Standorte ausgeweitet wurde. Die Pilotprojekte demonstrierten die Leistung von Beyond Oil unter Einhaltung der Gesundheits- und Betriebsstandards der Kette. Die von der FDA und Health Canada zugelassene Technologie von Beyond Oil reduziert schädliche Verbindungen im Frittieröl signifikant.

Michael Nemirow, Leiter von Beyond Oil Nordamerika, sagte dazu: "Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein für Beyond Oil in seinen kontinuierlichen Bemühungen, seine Präsenz in den USA auszubauen. Wir haben unser erfolgreiches Pilotprojekt abgeschlossen und erste Verkäufe an eine bekannte amerikanische Fast-Food-Kette getätigt. Während der Pilotphase konnten wir erneut beobachten, wie unsere Lösung die von den Kunden geschätzte Lebensmittelqualität verbessert und gleichzeitig die für Restaurantbetreiber wichtigen betrieblichen Effizienzgewinne und gesundheitlichen Vorteile bietet. Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, unsere Präsenz in weiteren Bundesstaaten innerhalb des umfangreichen US-Netzwerks dieser Kette auszubauen und diese Erfolge in den kommenden Wochen und Monaten auch bei anderen US-Ketten zu wiederholen."

Der Name der Fast-Food-Kette wurde nicht genannt. Beyond Oil spricht nur von einer "iconic American fast-food chain" mit Hunderten Standorten in den USA und international. Auch Umsatzvolumen, Liefermengen oder Vertragslaufzeit wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Meldung reiht sich in eine Serie von US-Fortschritten ein. Bereits am 16. März 2026 hatte Beyond Oil gemeldet, als zugelassener Anbieter bei einer mittelgroßen US-Casual-Dining-Kette aufgenommen worden zu sein; dort startete ein Rollout in 70 Restaurants. Am 30. März 2026 folgte ein mehrstufiger Rollout mit einer großen US-Supermarktmarke.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Oil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 1,844EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.