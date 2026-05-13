Scout24 - Aktie zieht deutlich an - 13.05.2026

Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 78,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,83 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Scout24 Aktie. Nach einem Plus von +3,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 78,90€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +17,07 % bei Scout24.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +13,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Scout24 auf -14,95 %.

Während Scout24 heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,99 % 1 Monat +22,49 % 3 Monate +17,07 % 1 Jahr -32,54 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 13.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Scout24 hat im Rahmen seines CMD 2026 die nächste Phase seiner Plattformstrategie skizziert und positioniert KI als Erweiterung seines bereits hochprofitablen Geschäftsmodells. Während die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert bleibt, hat das Unternehmen seine mittelfristigen Ambitionen für 2027-28 bekanntgegeben und strebt ein schnelleres Wachstum sowie strukturell höhere Margen an.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13.05.2026 / 09:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.