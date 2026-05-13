Größte Ölkrise der Geschichte: Wenn 200 US-Dollar Realität werden

Besonders drastisch fällt eine neue Szenarioanalyse der australischen Regierung aus. Darin wird durchgespielt, wie sich ein längerer Krieg mit weiteren Schäden an Energie- und Exportinfrastruktur im Nahen Osten auswirken könnte. Das Ergebnis: Der Ölpreis könnte zeitweise auf bis zu 200 US-Dollar pro Barrel steigen und die Weltwirtschaft in eine schwere Krise stürzen.

Die globale Ölkrise verschärft sich dramatisch. Während der Krieg im Nahen Osten weiter eskaliert und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gekommen ist, wächst die Sorge vor einem massiven neuen Preisschock am Energiemarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Australiens Finanzministerium warnt, dass ein solcher Preisschock die heimische Wirtschaft direkt in eine Rezession treiben würde. Die Inflation könnte dort bis Ende des Jahres auf 7,25 Prozent steigen, gleichzeitig würde die Arbeitslosigkeit zunehmen. Finanzminister Jim Chalmers sprach von einer möglichen massiven Verschärfung der bereits jetzt angespannten Lage: "Die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten sind bereits gravierend. Es besteht weiterhin das Risiko, dass sie noch weitaus schwerwiegender werden."

Auch an den Energiemärkten wächst die Nervosität. Brent-Öl notierte zuletzt wieder über 107 US-Dollar pro Barrel, nachdem Zweifel an einem dauerhaften Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und dem Iran aufgekommen waren. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angedeutet, dass eine Einigung mit dem Iran weiter fragil bleibt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt in ihrem aktuellen Monatsbericht vor weiteren Ölpreisspitzen im Sommer, da die weltweiten Lagerbestände in rasantem Tempo schrumpfen. Laut IEA ist das globale Ölangebot allein im April um weitere 1,8 Millionen Barrel pro Tag gefallen. Seit Beginn des Krieges summieren sich die Ausfälle inzwischen auf 12,8 Millionen Barrel täglich.

"Mehr als zehn Wochen nach Beginn des Krieges im Nahen Osten zehren die zunehmenden Versorgungsausfälle aus der Straße von Hormus die weltweiten Ölvorräte in Rekordtempo auf", schrieb die IEA. Besonders stark betroffen ist Asien: Die Rohölbestände im asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Chinas sind seit Beginn des Konflikts laut Analysten bereits um rund zwölf Prozent gefallen und liegen auf dem niedrigsten Stand seit mindestens zehn Jahren.



Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass der Markt im Laufe des Jahres weitere eine Milliarde Barrel verlieren könnte, da Reparaturen an Raffinerien, Ölfeldern und Transportwegen Zeit benötigen. Rohstoffstratege Martijn Rats sprach bereits von "der größten Unterbrechung der Ölversorgung in der Geschichte des Ölmarktes".

Zwar versuchen Regierungen und Produzenten gegenzusteuern. Die Internationale Energieagentur koordinierte bereits die Freigabe strategischer Reserven, während die OPEC+ zusätzliche Fördermengen ankündigte. Dennoch warnen große Energiekonzerne wie Saudi Aramco, Exxon Mobil und Chevron weiter vor anhaltenden Problemen bei der globalen Ölversorgung – selbst dann, wenn sich die Lage im Nahen Osten kurzfristig entspannen sollte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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