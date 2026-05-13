Wellgistics Health gibt Pilotprojekt zur MSO-Kooperation mit Kare PharmTech bekannt, das auf den 14 Mrd. $ schweren US-Markt für CCM- und RPM-Dienstleistungen abzielt

- Laut Branchenberichten von Drittanbietern hat der US-amerikanische RPM-Markt derzeit allein ein Volumen von 14 Mrd. $ und wird bis 2030 voraussichtlich etwa 29 Mrd. $ erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % entspricht, da Gesundheitsdienstleister zunehmend auf wertorientierte und häusliche Versorgungsmodelle umstellen¹

- Die Pilotinitiative wurde an mehreren Standorten von Gesundheitsdienstleistern gestartet und konzentriert sich auf das Chronic Care Management (CCM) und die Fernüberwachung von Patienten (RPM) über die MSO-Infrastruktur

- Bislang wurden über die Pilotinfrastruktur mehr als 1.500 Abrechnungen generiert, wobei die Expansionsstrategie auf die Einbindung weiterer Anbieter abzielt

- Das Wellgistics-Apothekennetzwerk mit über 6.500 unabhängigen Apotheken ist darauf ausgerichtet, Initiativen zur Patientenbindung und Versorgungskoordination zu unterstützen

- Teilnehmende Apotheker sollen Zugang zu neuen Umsatzmöglichkeiten im Bereich klinischer Dienstleistungen erhalten

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 13. Mai 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) („Wellgistics“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und Pharmadistribution, gab heute eine Pilotkooperation mit Kare PharmTech und Kare Clinicals bekannt, bei der die MSO-Infrastruktur des Unternehmens integriert wird, um Dienstleistungen im Bereich des Chronic Care Management („CCM“) und der Fernüberwachung von Patienten („RPM“) bei den teilnehmenden Gesundheitsdienstleistern zu unterstützen. Laut Branchenberichten von Drittanbietern beläuft sich der US-amerikanische RPM-Markt derzeit auf 14 Mrd. $ und wird bis 2030 voraussichtlich etwa 29 Mrd. $ erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % entspricht, da Gesundheitsdienstleister zunehmend auf wertorientierte und häusliche Versorgungsmodelle umstellen.¹