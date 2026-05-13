JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom nach vollständigen Zahlen zum Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -systemen habe erfreuliche Details zur Geschäftsentwicklung bekannt gegeben, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 17,27EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +66,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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