UNTERNEHMEN vom 13.05.2026 - 15.15 Uhr

DARMSTADT - Der Merck-Konzern hat zum Jahresstart starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt. Operativ verdiente das Dax -Unternehmen mehr als gedacht, und der Anfang Mai angetretene Vorstandschef Kai Beckmann hob deshalb die Prognose für 2026 an. Zugleich hält er an den noch von seiner Vorgängerin Belen Garijo verabschiedeten Mittelfristzielen fest. Dabei gab Beckmann am Mittwoch einen ersten Einblick, wie es bei Merck strategisch weitergehen soll. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Geschäftsquartal von einer hohen Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren insbesondere in den USA sowie einem starken Softwaregeschäft profitiert. Der starke Euro belastete dagegen Umsatz und Ergebnis. Zudem wirkten sich US-Zölle negativ auf den Gewinn aus. "Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen geopolitischen Umfelds", kommentierte Konzernchef Roland Busch am Mittwoch bei der Zahlenvorlage. Die Prognose für den Konzern bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP 2/Nach Ovo-Übernahmeplänen: Eon bestätigt Prognosen - Kursplus

ESSEN - Das kalte und nasse Wetter hat die Investitionspläne des Energiekonzerns Eon zu Jahresbeginn gebremst. Weil der Dax-Konzern aber in den vergangenen Jahren bereits viel Geld vor allem in den Netzausbau gesteckt hatte, stieg der operative Gewinn dennoch. Er ist in weiten Teilen an den Ausbau des Energienetzes geknüpft, dessen Betrieb den Löwenanteil zu Eons Ergebnis beiträgt. Die Jahresprognose bestätigten die Essener, ebenso wie die mittelfristigen Ziele bis 2030. Zudem gab Eon einen Einblick in die zu erwartenden Ergebniseffekte aus der geplanten Übernahme des britischen Energieunternehmens Ovo. Das kam an der Börse gut an.

ROUNDUP 2: RWE bestätigt Prognose nach Gewinnsprung - Kursminus

ESSEN - Der Energiekonzern RWE ist wie erwartet mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Ihm halfen vor allem gegenüber dem Vorjahr verbesserte Windverhältnisse in Europa und in den vergangenen Monaten weitere in Betrieb genommene Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Dämpfend wirkte das schwache Abschneiden im Energiehandel. Die Jahresziele bestätigte das Management, wobei Finanzchef Michael Müller in der Mitteilung vom Mittwoch darauf hinwies, dass bereits ein Drittel des prognostizierten Gewinns je Aktie erreicht sei. Für eine Erhöhung der Ziele ist es dem Manager aber noch zu früh. An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus.

ROUNDUP: Deutsche Telekom steigert operativen Gewinn - Prognose leicht angehoben

BONN - Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und ihren Gewinnausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Bei den Anlegern kam das am Mittwoch gut an.

ROUNDUP 2: Zurückhaltung der Kunden bremst Bilfinger - Aktienkurs unter Druck

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im ersten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. "Das erste Quartal war geprägt von saisonalen Effekten und geopolitischen Spannungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Der Vorstand rechne für die zweite Jahreshälfte mit einer Belebung der Nachfrage. Die Ziele für 2026 wurden bestätigt. Bei Investoren kamen die Aussagen schlecht an.

ROUNDUP: Allianz startet überraschend stark ins Jahr - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Geringere Versicherungsschäden und ein brummendes Fondsgeschäft haben dem Allianz-Konzern einen überraschend starken Jahresstart beschert. Mit 4,5 Milliarden Euro lag der operative Gewinn im ersten Quartal nicht nur rund sieben Prozent höher als ein Jahr zuvor, sondern auch höher als von Analysten erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Versicherer damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Mittwoch gut an.

ROUNDUP: Zurich startet mit Wachstum ins Jahr - Aktie legt zu

ZÜRICH - Der Schweizer Versicherer Zurich ist mit höheren Einnahmen ins Jahr gestartet. Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte der Versicherungsumsatz zu. Der Konzern profitierte von weiteren Tariferhöhungen. Auch die Wachstumsinitiativen in den Spezialversicherungen und mit mittelgroßen Firmenkunden trugen Früchte.

ROUNDUP: LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Ziele bestätigt

DÜSSELDORF - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren hat dem Immobilienkonzern LEG Auftrieb gegeben. "Trotz der volatilen Marktlage sind wir gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum am Mittwoch laut Mitteilung. In diesen Zeiten großer geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit bleibe das Geschäftsmodell des Immobilienkonzerns robust und die Ertragsperspektiven positiv. Die Ziele für 2026 bestätigte der Manager. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 0,9 Prozent.

ROUNDUP: Porsche SE erneut mit hohem Verlust - Hohe VW-Abschreibung

STUTTGART - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen -Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das Dax -Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Die Aktie startete in den Handel mit einem leichten Minus.

ROUNDUP: SFC Energy erhöht nach Rekordauftrag Prognosen - Kurssprung

BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat seine Prognosen für 2026 nach einem Rekordauftrag aus der Ukraine erhöht. Das erste Quartal fiel hingegen etwas schwächer aus als im Vorjahr - auch, weil SFC bereits im Vorfeld Produktions- und Lieferkapazitäten für den Ukraine-Auftrag zurückgehalten hat. Die operative Marge entwickelte sich hingegen robust.

ROUNDUP: Autovermieter Sixt startet mit Umsatzrekord ins Jahr

PULLACH - Eine robuste Nachfrage und der Flottenausbau haben beim Autovermieter Sixt für ein weiteres Rekordquartal gesorgt. Bei einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf knapp 929 Millionen Euro erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 2,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr war im saisonal ohnehin schwächsten Jahresviertel noch ein Verlust von 17,6 Millionen Euro angefallen. An der Börse griffen Anleger bei den Aktien am Mittwoch zu.

ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag startet mit Gewinnrückgang ins Jahr

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag hat im ersten Quartal die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse gingen im Jahresvergleich zurück. "Obwohl das Jahr mit einem erwarteten langsamen Start begann, bin ich mit unserer Leistung zufrieden, insbesondere im Vergleich zum starken ersten Quartal 2025", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut einer Mitteilung. "Unsere neue, flachere Struktur hat den Härtetest bestanden." Das Gewinnziel für 2026 bestätigte er.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 374,3 auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,72 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +23,89 %/+48,67 % bedeutet.



