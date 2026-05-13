AIXTRON: Alle Beschlussvorlagen angenommen – voller Erfolg
Auf der 29. Ordentlichen Hauptversammlung von AIXTRON wurden alle Weichen klar gestellt: starke Zustimmung der Aktionäre, solide Bilanz und Rückenwind für den weiteren Wachstumskurs.
Foto: AIXTRON
- Alle Beschlussvorlagen der 29. Ordentlichen Hauptversammlung wurden mit großer Mehrheit angenommen.
- Die Präsenz-Hauptversammlung fand im Quellenhof in Aachen statt; 46,6 % des Grundkapitals waren vertreten.
- Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet.
- Der Dividendenvorschlag von EUR 0,15 je dividendenberechtigter Stückaktie wurde angenommen.
- Vorträge zu Ergebnis 2025, Q1/2026, Marktentwicklung und Technologien sind als Aufzeichnung unter www.aixtron.com/hv verfügbar; die Abstimmungsergebnisse werden dort ebenfalls veröffentlicht.
- AIXTRON betont starke Bilanz, hohe Innovationskraft und fortgesetzte Investitionen in technologische Grundlagen sowie die Unterstützung des strategischen Kurses durch die Aktionäre.
Der nächste wichtige Termin, 29. Ordentliche Hauptversammlung der AIXTRON SE, bei AIXTRON ist am 13.05.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,64 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.174,93PKT (+0,02 %).
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