Was im Supermarkt im Self-Checkout steckt, begeistert jetzt die Wall Street

Zebra Technologies ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen zur Datenerfassung und -verarbeitung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Barcode-Scanner, RFID-Lesegeräte sowie mobile Computer für den Einsatz in Industrie und Handel. Zusätzlich produziert Zebra spezialisierte Drucksysteme, mit denen unter anderem Coupons, Tickets und Belege gedruckt werden.

Die Investmentbank KeyBanc Capital Markets hat die Aktie von Zebra Technologies von "Sector Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig setzte sie ein Kursziel von 305 US-Dollar fest, wie CNBC berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Unternehmen legte am Dienstag Quartalszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Der Markt reagierte deutlich: Die Aktie sprang um mehr als 11 Prozent und verzeichnete damit den besten Handelstag seit einem Jahr.

Optimistischer Ausblick stützt Story

Das Unternehmen erhöhte zugleich seine Gewinnprognose. Für das Gesamtjahr erwartet Zebra einen Gewinn je Aktie zwischen 18,30 und 18,70 US-Dollar, nach zuvor niedrigerer Prognose. Damit signalisiert das Management mehr Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung.

Analyst Ken Newman von KeyBanc sieht mehrere Treiber für die Aktie. In einer Kundennotiz erklärte er: "Wir sind der Ansicht, dass die Kombination aus einer sich wandelnden kurzfristigen Nachfrage, einer verbesserten Kostenkontrolle und der bisherigen Erfolgsbilanz des Managements bei der Einhaltung der Prognosen das Potenzial für eine Aufwärtskorrektur gegenüber dem Konsens und eine Kurs-Gewinn-Verhältnis-Erweiterung bieten könnte, die eher dem Niveau der anderen I-Tech-Unternehmen entspricht."

Risiken bleiben im Blick

Gleichzeitig verweist Newman auf Unsicherheiten bei Speicherpreisen und IT-Investitionen im Einzelhandel. Dennoch glaubt er, dass diese Risiken bereits im aktuellen Bewertungsniveau berücksichtigt sein könnten.

Er ergänzte: "Wir sind uns zwar bewusst, dass der Einblick in die längerfristigen Trends bei den Speicherkosten und die allgemeinen IT-Investitionsbudgets im Einzelhandel nach wie vor begrenzt ist, sind jedoch der Ansicht, dass diese Bedenken möglicherweise bereits im Kurs-Gewinn-Verhältnis von Zebra berücksichtigt sind, einschließlich der Kursentwicklung [...] im Anschluss an die Bilanzpressekonferenz."

Analystenmehrheit bleibt positiv

Laut Daten von LSEG empfehlen 13 von 20 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Auch die Berichterstattung von CNBC verweist darauf, dass die positive Analystenstimmung im Markt weiterhin trägt.

Insgesamt zeigt sich ein Bild, in dem starke Zahlen, steigende Prognosen und ein positives Analystenrating zusammenwirken – trotz eines bislang nur moderaten Jahresverlaufs.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 231,00 $ , was einem Rückgang von -10,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer