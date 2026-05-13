Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste

Gründe seien neben der anhaltenden Krise des Automobilsektors Projektverschiebungen bei einzelnen Kunden und der Iran-Konflikt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "In Kombination mit anhaltenden Handelskonflikten besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Schwächephase anhält und die Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2026 erneut rückläufig sein könnte", teilte Bertrandt weiter mit.

EHNINGEN (dpa-AFX) - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat weiter mit der Krise im Automobilsektor zu kämpfen. Im vergangenen Halbjahr betrug der Verlust 18,483 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Ehningen (Kreis Böblingen) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 14 Millionen Euro.

Der Umsatz des Unternehmens, an dem der Sportwagenbauer Porsche mit 28,97 Prozent beteiligt ist, lag bei rund 455 Millionen Euro. Und ist damit um etwa 12 Prozent eingebrochen.

Stellenabbau an deutschen Standorten



Insbesondere an den deutschen Standorten habe es außerdem einen Stellenabbau gegeben. Das Unternehmen beschäftige 11.744 Mitarbeitende und somit 1.437 weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bertrandt teilte auf Anfrage mit, dass 1.344 davon in Deutschland gestrichen wurden. Der Ingenieurdienstleister unterhält Standorte in Europa, den USA, Afrika und China./jdk/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bertrandt Aktie Die Bertrandt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 9,38 auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bertrandt Aktie um -11,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,45 %. Die Marktkapitalisierung von Bertrandt bezifferte sich zuletzt auf 94,94 Mio.. Bertrandt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.



