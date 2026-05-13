ROUNDUP
Ingenieurdienstleister Bertrandt macht weiter Verluste
- Verlust im Halbjahr 18,483 Mio gegenüber Vorjahr
- Projektverschiebungen Irankonflikt und Handelsstreit
- Abbau 1.344 Jobs in Deutschland, 11.744 Beschäftigte
EHNINGEN (dpa-AFX) - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat weiter mit der Krise im Automobilsektor zu kämpfen. Im vergangenen Halbjahr betrug der Verlust 18,483 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Ehningen (Kreis Böblingen) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 14 Millionen Euro.
Gründe seien neben der anhaltenden Krise des Automobilsektors Projektverschiebungen bei einzelnen Kunden und der Iran-Konflikt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "In Kombination mit anhaltenden Handelskonflikten besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Schwächephase anhält und die Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2026 erneut rückläufig sein könnte", teilte Bertrandt weiter mit.
Der Umsatz des Unternehmens, an dem der Sportwagenbauer Porsche mit 28,97 Prozent beteiligt ist, lag bei rund 455 Millionen Euro. Und ist damit um etwa 12 Prozent eingebrochen.
Stellenabbau an deutschen Standorten
Insbesondere an den deutschen Standorten habe es außerdem einen Stellenabbau gegeben. Das Unternehmen beschäftige 11.744 Mitarbeitende und somit 1.437 weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bertrandt teilte auf Anfrage mit, dass 1.344 davon in Deutschland gestrichen wurden. Der Ingenieurdienstleister unterhält Standorte in Europa, den USA, Afrika und China./jdk/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bertrandt Aktie
Die Bertrandt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 9,38 auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bertrandt Aktie um -11,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Bertrandt bezifferte sich zuletzt auf 94,94 Mio..
Bertrandt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
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- Abhängigkeit von der Automobilindustrie: Bertrandt ist extrem stark vom deutschen Automobilsektor abhängig. Da sich die großen OEMs (Original Equipment Manufacturers) mitten in einer schwierigen Transformationsphase befinden, sparen sie massiv bei externen Entwicklungsdienstleistern.
- Margendruck: Durch den Kostendruck bei den Kunden sinken die Margen für Ingenieurdienstleister. Die Fixkosten der hohen Mitarbeiterzahl lassen sich in einem Umfeld sinkender Auftragsvolumina nur schwer schnell genug anpassen.
- Struktureller Wandel: Die Verschiebung hin zur Softwareentwicklung (Software-defined Vehicle) erfordert andere Kompetenzen als die klassische mechanische Konstruktion, in der Bertrandt historisch stark verwurzelt ist. Dieser Umbau kostet Zeit und Geld.
- Auftragsflaute: Wenn das Neugeschäft stagniert oder Projekte verschoben werden, schlägt dies bei Unternehmen mit hoher operativer Hebelwirkung sofort auf das Ergebnis durch.