Lieber rauchen als TikTok
Dänische Regierungschefin in der Kritik
- Mette Frederiksen provoziert mit Spruch über Kinder
- Aussage sollte Gefährdung durch Bildschirme zeigen
- Frederiksen entschuldigt sich; Mindestalter für Medien 15
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mit einem Spruch über rauchende kleine Kinder und soziale Medien hat sich die geschäftsführende dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in ihrer Heimat Ärger eingehandelt. Bei einer Konferenz in Kopenhagen hatte die Dänin laut der Nachrichtenagentur Ritzau gesagt: "Wäre ich nicht geschäftsführende Regierungschefin und hätte heute kleine Kinder, wäre mir lieber, dass sie rauchen, als ihnen zu erlauben, alleine in den sozialen Medien unterwegs zu sein." Mehrere Experten für Tabakprävention hatten die Aussage kritisiert.
Für den Satz entschuldigte sie sich am Mittwoch. "Natürlich sollten Kinder und Jugendliche nicht mit dem Rauchen anfangen", schrieb sie bei Facebook. "Deshalb hätte ich etwas anderes sagen sollen, um meine Pointe zu unterstreichen." Sie habe damit nur verdeutlichen wollen, "wie gefährdet unsere Kinder vor dem Bildschirm sind". Frederiksens Regierung hatte Ende 2025 ein Mindestalter von 15 Jahren in den sozialen Medien angekündigt./wbj/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 510,1 auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 761,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von -42,00 %/+75,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Beobachter ist Berufsspammer?
Zahlen waren extrem gut. Wird sich auszahlen die Capex langfristig. So Long!