BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marco Limite sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnellbewertung davon, dass das erste Quartal wie erwartet gedämpft verlaufen sei. Auf die Gefahr eines negativen operativen Ergebnisses (Ebit) im dreistelligen Bereich habe der Logistikkonzern schon hingewiesen, sodass dies eigentlich keine Überraschung sei. Hinsichtlich der Weitergabe höherer Kraftstoffkosten zeige das Unternehmen Zuversicht./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 121,3EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
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