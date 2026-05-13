BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marco Limite sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnellbewertung davon, dass das erste Quartal wie erwartet gedämpft verlaufen sei. Auf die Gefahr eines negativen operativen Ergebnisses (Ebit) im dreistelligen Bereich habe der Logistikkonzern schon hingewiesen, sodass dies eigentlich keine Überraschung sei. Hinsichtlich der Weitergabe höherer Kraftstoffkosten zeige das Unternehmen Zuversicht./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 121,3EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

