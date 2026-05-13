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    Entschädigungsfonds für AirBit-Club-Betrugsopfer eingerichtet

    Wer durch den AirBit Club Geld verloren hat, kann jetzt auf Entschädigung hoffen: Der AirBit Victim Fund des US-Justizministeriums nimmt Ansprüche entgegen.

    Entschädigungsfonds für AirBit-Club-Betrugsopfer eingerichtet
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • RCB Fund Services LLC (RCB) fungiert im Auftrag des US-Justizministeriums (DOJ) als Anspruchsverwalter für den AirBit Victim Fund (AVF) und hat das Antragsverfahren eröffnet.
    • Der AVF wurde vom DOJ eingerichtet, um Personen zu entschädigen, die durch den AirBit-Club-Betrug finanzielle Verluste erlitten haben; der Betrug beinhaltete falsche Zusagen über garantierte tägliche Renditen aus Mining/Handel mit Kryptowährungen.
    • Anspruchsberechtigt sind nur Personen, die durch den Betrug einen direkten finanziellen Schaden erlitten haben; reine Treuhand-/Überweisungsleistungen für Dritte ohne eigenen Verlust sind nicht entschädigungsfähig.
    • Die anrechenbaren Verluste werden nach der „Cash-in, Cash-out“-Methode berechnet: gezahlte Beträge für Mitgliedschaften minus aus dem AirBit Club abgehobene Gelder; gemeldete (papierhafte) Gewinne werden nicht berücksichtigt.
    • Anträge müssen mit ausgefülltem Formular und erforderlichen Unterlagen eingereicht werden; Anmeldung vorzugsweise online unter www.airbitvictimfund.com, alternativ Formulardownload, telefonische Anforderung (gebührenfrei) oder per E‑Mail (info@airbitvictimfund.com).
    • Einreichungsfrist: Alle Anträge müssen online eingereicht oder spätestens am 31. Juli 2026 um Mitternacht abgestempelt sein; Postanschrift: AirBit Victim Fund, PO Box 6090, Syracuse, NY 13217‑6090; gebührenfrei: (800) 765‑7251.






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