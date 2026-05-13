JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Michael Leuchten attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen attraktiven Weg, was Kurstreiber betrifft. Die Briten seien das einzige europäische Großunternehmen der Branche, das über das Jahr 2030 hinaus glaubwürdig mit einem überdurchschnittlichen Wachstum argumentieren könne./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 159,2EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

