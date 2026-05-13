BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung mache gute Fortschritte, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Spezialpharma-Unternehmens sei hingegen von regulierungsbedingtem Preisdruck und Einmaleffekten beeinträchtigt worden./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:38 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 12,52EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
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