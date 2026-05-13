BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Die Resultate lägen nur leicht über den Anlegererwartungen, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der verkauften Gebrauchtwagen sei stark gewesen, aber der Bruttogewinn je Einheit (GPU) eher schwach. Vor dem Hintergrund schon gestiegener Erwartungen zieht der Experte ein insgesamt solides Fazit. Der Ton mit Blick auf das zweite Quartal sei nun entscheidend./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 18,36EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 35,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,20 € , was eine Steigerung von +81,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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