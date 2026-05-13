BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe ein robustes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jede Kursschwäche im Zusammenhang mit dem novellierten deutschen Gesetz über unterirdische Kabel stelle eine Kaufgelegenheit dar./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 75,75EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

