JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach den Zahlen des erstes Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Giles Thorne attestierte dem Gebrauchtwagenhändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine starke Stückzahl-Beschleunigung. Dies spiegele die Prioritäten des Unternehmens wider, das Wachstum höher hänge als die Gewinnentwicklung./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 18,36EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

