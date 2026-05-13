BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Anna Patrice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 38,86EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

