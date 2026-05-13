Börsenstart USA - 13.05. - Dow Jones schwach -0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.567,41 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: 3M +4,06 %, Johnson & Johnson +2,24 %, NVIDIA +2,06 %, Walmart +1,87 %, Merck & Co +1,27 %

Flop-Werte: IBM -2,21 %, Salesforce -2,12 %, The Home Depot -1,86 %, Nike (B) -1,11 %, American Express -1,04 %

Der US Tech 100 steht bei 29.063,14 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Marvell Technology +9,25 %, Texas Instruments +4,06 %, Micron Technology +3,95 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +3,79 %, Analog Devices +3,64 %

Flop-Werte: Constellation Energy -6,72 %, AppLovin Registered (A) -6,52 %, Thomson Reuters -4,85 %, Axon Enterprise -4,81 %, MercadoLibre -4,62 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:47) bei 7.394,56 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +7,57 %, Akamai Technologies +4,83 %, Coherent +4,32 %, Ford Motor +4,24 %, 3M +4,06 %

Flop-Werte: Constellation Energy -6,72 %, AppLovin Registered (A) -6,52 %, GoDaddy Registered (A) -6,06 %, The Trade Desk Registered (A) -5,47 %, Moderna -5,13 %