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    Besonders beachtet!

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    SMA Solar Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SMA Solar Technology Aktie bisher Verluste von -10,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - SMA Solar Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.05.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

    Wie hat sich die SMA Solar Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 53,08 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,20  entspricht. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,08, mit einem Minus von -10,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +81,27 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -13,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,04 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +75,48 % gewonnen.

    Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

    SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,33 %
    1 Monat +29,04 %
    3 Monate +81,27 %
    1 Jahr +198,78 %
    Stand: 13.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd.EUR € wert.

    SMA-Solar-Rally weiter ausgebremst - Quartalsergebnis enttäuscht


    Das Zahlenwerk von SMA Solar hat die Aktie des Solartechnik-Herstellers am Mittwoch nach der jüngsten Kursrally noch etwas weiter unter Druck gebracht. Sie sank im freundlichen Gesamtmarkt zur Mittagszeit um 2,4 Prozent auf 58,85 Euro. Am Montag …

    SMA Solar blickt optimistischer auf 2026


    Signale einer Trendwende bei der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen stimmen den Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar zuversichtlicher für 2026. "Nach einem verhaltenen Jahresauftakt bei den Zubauraten für Heim- und Gewerbeanlagen ist seit März …

    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Solartechnik-Hersteller habe gewinnseitig die Markterwartungen nicht erreicht, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,88 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +2,87 %. SolarEdge verliert -1,02 %

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    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    -8,18 %
    -13,70 %
    +28,72 %
    +83,56 %
    +202,50 %
    -39,50 %
    +45,78 %
    +29,97 %
    +2,74 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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