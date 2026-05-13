SMA Solar Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.05.2026

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 53,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,20 € entspricht. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,08€, mit einem Minus von -10,46 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +81,27 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -13,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,04 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +75,48 % gewonnen.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,33 % 1 Monat +29,04 % 3 Monate +81,27 % 1 Jahr +198,78 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 13.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,88 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +2,87 %. SolarEdge verliert -1,02 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.