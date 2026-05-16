Norwegens Festung der Ausschüttungen

Nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit CubeSmart einem der stabilsten Player auf dem US-Immobilienmarkt gewidmet haben, bleiben wir dem Thema der verlässlichen Cashflows treu. Während CubeSmart durch die monatlichen Mietzahlungen seiner Self-Storage-Kunden wie ein Uhrwerk liefert, finden wir im hohen Norden eine ganz ähnliche Beständigkeit in einem völlig anderen Sektor.

Im Dividenden-Radar begeben wir uns in dieser Woche zurück über den Atlantik und in europäische Gefilde. Wir blicken auf die DNB Bank , den unangefochtenen Marktführer Norwegens, der sich durch eine Kapitalstärke und eine Dividendenrendite auszeichnet, von der viele europäische Konkurrenten nur träumen können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Besonderheit der DNB Bank liegt in ihrer fast schon stoischen Ruhe innerhalb eines oft volatilen Sektors. Mit einer Kernkapitalquote von über 19 Prozent gehört das Institut zu den sichersten Banken weltweit. Diese enorme Stabilität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer tiefen Verwurzelung in der wohlhabenden norwegischen Wirtschaft.

Da die Bank eine dominierende Stellung in der Finanzierung von Energieprojekten, der Schifffahrt und dem privaten Wohnungsbau einnimmt, generiert sie kontinuierlich hohe Überschüsse. Für Aktionäre ist dabei besonders die klare Ausschüttungspolitik entscheidend: Die Bank hat sich verpflichtet, mindestens die Hälfte ihrer Jahresgewinne direkt in bar an die Anteilseigner auszuzahlen, was sie zu einem klassischen Ankerwert für jedes Einkommensdepot macht.

Eine Historie ohne dunkle Schatten

Die Wurzeln des Hauses reichen bis in das Jahr 1822 zurück, wobei die heutige Struktur das Resultat einer erfolgreichen Fusion zur Jahrtausendwende ist. In einer Zeit, in der das Image skandinavischer Banken durch schwere Geldwäsche-Skandale im Baltikum massiv beschädigt wurde, sticht die DNB Bank positiv hervor.

Während Wettbewerber wie die Danske Bank (hier im Radar) oder Swedbank (hier im Radar) mit massiven rechtlichen Konsequenzen und Vertrauensverlusten zu kämpfen hatten, blieb die Weste der DNB weitgehend sauber. Zwar mahnte die norwegische Aufsicht vor einigen Jahren die Optimierung interner Kontrollprozesse an, doch von systematischen Verwicklungen in die großen Schwarzgeld-Affären blieb das Haus verschont. Dies unterstreicht das seriöse Geschäftsmodell einer Universalbank, die sich auf ihre Kernmärkte konzentriert.

Renditechancen und zukünftige Erwartungen

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Attraktivität für Dividendenjäger. Für das Geschäftsjahr 2025 schüttete die Bank Ende April eine Dividende von 18,00 Norwegischen Kronen (NOK) aus, was beim Kursniveau Ende 2025 einer Rendite von etwa 6,4 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr rechnen Analysten damit, dass die Dividende aufgrund der robusten Zinsmarge auf etwa 18,31 Kronen steigen könnte. Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von mehr als 6,5 Prozent.

Trotz dieser guten Aussichten sollten Anleger die Risiken nicht ignorieren. Die hohe private Verschuldung in Norwegen stellt ein potenzielles Risiko für den Immobilienmarkt dar, an dem die DNB stark engagiert ist. Mit Blick auf die Leitzinsen drohen dem Institut allerdings kaum Gefahren. Die norwegische Zentralbank hat die Zinsen kürzlich auf 4,25 Prozent heraufgesetzt, da sie mit einer hartnäckigen Kerninflation kämpft. Höhere Zinsen sind für die Geschäfte der DNB vorteilhaft. Und nach einer baldigen Senkung sieht es derzeit wirklich nicht aus.

Vor diesem Hintergrund bewerten Experten die Aktie primär als stabilen Halte- oder Kaufwert für sicherheitsorientierte Anleger. Das mittlere Kursziel der 17 von MarketScreener erfassten Analysten, die die DNB beobachten, beträgt 301,19 NOK, was einem Aufwärtspotenzial von 9,0 Prozent über die nächsten 12 Monate entspricht.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr

Wer das Ziel verfolgt, eine Brutto-Dividende von 12.000 Euro pro Jahr allein durch diesen Wert zu erzielen, müsste bei der prognostizierten Ausschüttung von 18,31 NOK (1,70 Euro) pro Aktie rund 7.060 Anteile halten. Beim aktuellen Kurs entspräche dies einem Investment von rund 1.980.000 NOK beziehungsweise 183.000 Euro.

Ein solches Engagement sichert ein beachtliches passives Einkommen, das deutlich über dem Niveau klassischer Staatsanleihen liegt, wobei die DNB Bank durch ihre Bilanzstärke einen Schutzwall bietet, der im Bankensektor seinesgleichen sucht. Zum Vergleich: Bei CubeSmart in Radar der vergangenen Woche waren es etwa 229.000 Euro.

Steuerliche Fallstricke im hohen Norden

Abschließend ist jedoch ein Blick in das Kleingedruckte der Steuergesetzgebung unerlässlich. Da Norwegen kein EU-Mitglied ist, behält der dortige Fiskus standardmäßig 25 Prozent Quellensteuer ein. Da in Deutschland jedoch nur 15 Prozent direkt angerechnet werden können, bleiben 10 Prozent der Dividende zunächst in Norwegen "hängen". Anleger müssen diese Differenz aktiv beim norwegischen Skatteetaten zurückfordern, was zwar digital möglich ist, aber eine Wohnsitzbescheinigung des deutschen Finanzamts erfordert.

Da für die Bereitstellung dieser Dokumente bei vielen Depotbanken Gebühren anfallen, sollte man vorab genau prüfen, ab welcher Positionsgröße der bürokratische Aufwand in einem gesunden Verhältnis zur tatsächlichen Erstattung steht. Wenn Anleger die 10 Prozent aus Norwegen nicht zurückfordern, gehen insgesamt 36,375 Prozent der Dividende verloren. Wer diesen Prozess jedoch einmal etabliert hat, sichert sich einen überdurchschnittlichen Ertrag einer der attraktivsten Dividendenperlen Europas.

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Übersicht zur Dividende von DNB Bank

Marktkapitalisierung: 404,1 Milliarden Kronen (37,3 Milliarden Euro)

Dividendenrendite Gj 2025: 6,4 %; fwd 2026e: 6,5 %

Dividende erhöht: 4 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 4 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 6 Jahre in Folge

Frequenz: einmal im Jahr: Ende April oder Anfang Mai

Zeitplan

04.02.2026: Dividendenvorschlag

21.04.2026: Genehmigung der Dividende

22.04.2026: Ex-Tag

30.04.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in NOK 2029e 8,20e 23,00e 2028e 6,93e 19,43e 2027e 6,72e 18,85e 2026e 6,53e 18,31e 2025 6,39 18,00 2024 7,38 16,75 2023 7,41 16,00 2022 6,43 12,50 2021 4,83 9,75 2020 10,36 17,40 (2 x)*** 2019 --- --- 2018 5,97 8,25

* Quellen: DNB Bank, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** DNB hat für das Gj 2019 im Frühjahr 2020 aufgrund der Anweisung der europäischen und nationalen Finanzaufsichtsbehörden keine Dividende ausgezahlt und dafür die Folge-Zahlung verdoppelt.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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